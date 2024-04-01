Общество 01 апреля 2024, 16:04 Эксперт ЦБ Стрелкова: мошенники стали обманывать россиян с помощью заработка на онлайн-играх

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Мошенники стали все чаще предлагать россиянам заработать большие деньги в короткие сроки с помощью экономических онлайн-игр. Об этом рассказала эксперт Центробанка Римма Стрелкова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, аферисты убеждают купить виртуальный предмет или персонажа в игре с целью получения дохода. При попытке вывести заработанные деньги мошенники попросят своих жертв оплатить налог, перевести комиссию и перечислить процент самой игре, сообщил сайт kp.ru.

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«В таких играх часто предлагают заработать на реферальной программе — приведи друга, получи дополнительный доход», — отметила Стрелкова.