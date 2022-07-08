Эксперт Томашец рассказал, как выбрать в дом качественные лампочки

Качественное домашнее освещение способно создать приятную атмосферу дома, а также улучшить состояние здоровья. Заместитель главного инженера ГБУ «ЭВАЖД» Михаил Томашец рассказал, как выбрать хорошие лампочки. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам эксперта, свой выбор стоит останавливать на энергосберегающем освещении. Он подчеркнул, что сейчас на рынке представлено большое количество моделей. Томашец заявил, что, несмотря на более низкую стоимость ламп накаливания, они потребляют в разы больше электричества. По этой причине от подобных вариантов лучше отказаться, передали «Дни.ру».