Эксперт Титов рассказал, можно ли доверять обзорам товаров у блогеров

Руководитель «Лаборатории комьюнити», эксперт по комьюнити-менеджменту Владислав Титов рассказал, стоит ли доверять блогерам, которые занимаются обзором товаров в соцсетях, а также какую сумму денег они получают за это, сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, в среднем на публикации, которую потенциально видят от одной до пяти тысяч пользователей интернета, можно получить до пяти тысяч рублей. Блогеры от 250 тысяч подписчиков могут запрашивать не менее 50 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что менее известные блогеры, в отличие от селебрити, могут позволить себе быть объективными, но лишь в начале своей карьеры. Когда их замечают крупные бренды, они работают по принципу звезд.

«Представим блогера, который поставил себе цель „раскрутить“ свой канал и позиционирует себя именно как „техноблогер“, который делает обзоры современной техники. Например, роботов-пылесосов или моноколес. И поначалу он ничего не зарабатывает, тратит время и силы на то, чтобы раскрутить свой канал и привлечь аудиторию. Потом наконец-то производители замечают его, и он попадает в пул блогеров, которым дают что-то для рекомендаций. И как только он набирает аудиторию, ему уже платят за обзоры или дарят продукт, который он берет на тест-драйв», — сообщил Титов.

В заключение он отметил, что верить тому, что говорит человек о товарах, можно только в том случае, если вы его лично знаете и только в частной обстановке.