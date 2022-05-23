Эксперт TelecomDaily Кусков объяснил, кто скупает кнопочные телефоны в России

Генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил, кто в основном покупает кнопочные телефоны в России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, такие телефоны приобретают преимущественно пожилые люди, которые не умеют пользоваться смартфонами.

«Кнопочные телефоны всегда имели свою аудиторию, примерно 25%. По большому счету такие телефоны покупаются пожилым людям, также ими пользуются люди, которым не нужны смартфоны, ими пользуются логистические компании, масса других пользователей. Учитывая, что была не совсем понятная ситуация со смартфонами с точки зрения ценовых характеристик, поставок, в этот момент увеличился спрос. Не думаю, что это будет долгоиграющий фактор, и не думаю, что в этому году будет какой-то еще рост (спроса — ред.)», — сказал он.

Ранее издание РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group сообщило об увеличении поставок кнопочных телефонов в Россию, при этом поставки смартфонов сократились на 14%.