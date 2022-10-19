«В порядке бреда и фантазии». Эксперт тату-индустрии рассказал об открытии школы мастеров в Москве | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 05:15 «В порядке бреда и фантазии». Эксперт тату-индустрии рассказал об открытии школы мастеров в Москве Предприниматель Ермак рассказал, как открыл свою школу тату-мастеров в Москве Телеканал «360»

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Предприниматель, эксперт тату-индустрии и общественный деятель Владимир Ермак рассказал «360» свой путь в бизнес и развеял стереотип о «маргинальном» искусстве.

«В один момент я начал задумываться, чем бы я хотел заниматься вне зависимости от того, что я вообще умею, чему могу быстро научиться. Просто в порядке бреда и фантазии начал размышлять», — рассказал Ермак корреспонденту «360» Марусе Михейчик.

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Он признался, что у него нет художественного образования, и до тату-салона он работал много где и много кем. Рисование Ермак считал очень скучным процессом. В изобразительном искусстве его привлекали рисунки на теле, поэтому выбор пал на тату.

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«Я вообще не люблю жить стереотипами и считаю, что если у мастера есть свой один стиль, в котором он работает — это является его ленью и бездарностью», — рассказал Ермак о стилях работы тату-мастеров.

Свою студию Ермак начал создавать еще будучи простым мастером, работая в маленьком тату-салоне. Уже тогда он начал развивать свой бренд. Сейчас у предпринимателя всероссийская школа, в которой учатся желающие со всего мира.