«В порядке бреда и фантазии». Эксперт тату-индустрии рассказал об открытии школы мастеров в Москве | 360°

19 октября 2022, 05:15
«В порядке бреда и фантазии». Эксперт тату-индустрии рассказал об открытии школы мастеров в Москве
Предприниматель Ермак рассказал, как открыл свою школу тату-мастеров в Москве
Предприниматель, эксперт тату-индустрии и общественный деятель Владимир Ермак рассказал «360» свой путь в бизнес и развеял стереотип о «маргинальном» искусстве.
«В один момент я начал задумываться, чем бы я хотел заниматься вне зависимости от того, что я вообще умею, чему могу быстро научиться. Просто в порядке бреда и фантазии начал размышлять», — рассказал Ермак корреспонденту «360» Марусе Михейчик.
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Он признался, что у него нет художественного образования, и до тату-салона он работал много где и много кем. Рисование Ермак считал очень скучным процессом. В изобразительном искусстве его привлекали рисунки на теле, поэтому выбор пал на тату.
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«Я вообще не люблю жить стереотипами и считаю, что если у мастера есть свой один стиль, в котором он работает — это является его ленью и бездарностью», — рассказал Ермак о стилях работы тату-мастеров.
Свою студию Ермак начал создавать еще будучи простым мастером, работая в маленьком тату-салоне. Уже тогда он начал развивать свой бренд. Сейчас у предпринимателя всероссийская школа, в которой учатся желающие со всего мира.
Москва 2022
Бизнес
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