Общество 21 марта 2023, 14:10 Эксперт Татьяна Сиверкина объяснила, как улучшить иммунитет без таблеток freepik

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Иммунитет можно укреплять не только правильным питанием и биологическими добавками, но и упражнениями и здоровыми привычками. Об этом Life рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина.

Первое, о чем важно помнить, это здоровый сон. Ключевое здесь то, что он должен быть именно ночным. За пару часов до того, как отправиться в кровать, нужно исключить все эмоциональные раздражители, еду и физические нагрузки. Ложиться спать лучше до полуночи. Именно в темное время в организме вырабатывается гормон мелатонин, позволяющий сохранить молодость.

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Татьяна Сиверкина рекомендовала также практиковать закаливание или принимать контрастный душ. Такие действия усиливают кровообращение.

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Кроме того, важно не забывать про достаточную физическую активность. В идеале стоит выбрать подходящую кардионагрузку: бег, ходьбу, велосипедные прогулки, плавание и другое.

В заключении, эксперт рекомендовала заботиться о своем ментальном здоровье. Не нагружать организм стрессами и давать себе достаточное время для отдыха.

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