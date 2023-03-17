Общество 17 марта 2023, 12:05 Эксперт Светлана Краснянская рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск Unsplash

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Брать оплачиваемый отпуск в 2023 году не одинаково выгодно в разных месяцах. Об этом News.ru рассказала руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

По ее словам, лучше всего писать заявление на отпуск в марте, августе и октябре. Потому что именно в этих месяцах наибольшее количество рабочих дней.

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«Отпуск в 2023 году лучше брать в марте (22 рабочих дня), августе (23 рабочих дня) или октябре (22 рабочих дня)», — подчеркнула Светлана Краснянская.

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При этом самые невыгодные для опуска месяцы уже прошли. По словам эксперта, это были январь и февраль.

А вот май, который россияне часто выбирают для отдыха из-за череды праздников, в этом году пусть и не самый выгодный для отпуска, но и не самый провальный. В последнем месяце весны будет 20 рабочих дней, что является средним количеством для 2023 года. Но эксперт рекомендовала не брать только дни между выходными. Лучше оформить полноценный отпуск с начала мая, тогда праздничные дни перенесутся.

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