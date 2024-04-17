Общество 17 апреля 2024, 11:12 Эксперт SuperJob Голованова: каждая вторая компания планирует повышение зарплат в ближайшее время

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Каждая вторая российская компания повысит зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. Об этом рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, за последний год большинство организаций увеличивали размер выплат. Это связано с ситуацией на рынке труда, когда условия диктует не работодатель, а соискатель.

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Чаще всего повышения добиваются россияне, которые просят значительные суммы к своему окладу. Желаемую прибавку получили те, кто требовал 30% к фиксированной части и больше, отметила Голованова.