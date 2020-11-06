Эксперт: стало меньше нарушений в работе летних кафе
Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что снизилось количество нарушений в организации летних кафе. Об этом сообщило издание «Русская планета».
По его словам, летом было проведено более трех тысяч проверок, которые показали, что нарушений стало меньше на одну треть по сравнению с предыдущим годом. Всего летом и осенью работало 2108 подобных заведений.
«При этом по результатам мониторинга этих объектов мы видим существенное улучшение в части соблюдения ими норм имущественно-земельного законодательства», — заключил Ефимов.