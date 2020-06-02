Эксперт спрогнозировал рост злоупотребления алкоголем у россиян младше 21 года

Шапкин отметил, что подобная мера не даст ничего, кроме раздражения людей, которым нет 21 года. Он уверен, что у молодежи начнется обратная реакция — они захотят делать это из-за того, что им запрещают.

По мнению эксперта, молодые люди могут начать сами изготавливать алкоголь, а также употреблять некачественные спиртные напитки.