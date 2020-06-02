Эксперт спрогнозировал рост злоупотребления алкоголем у россиян младше 21 года
Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей, считает, что запрет на продажу и употребление алкоголя лицам младше 21 года может привести лишь к тому, что молодежь начнет еще больше пить. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Шапкин отметил, что подобная мера не даст ничего, кроме раздражения людей, которым нет 21 года. Он уверен, что у молодежи начнется обратная реакция — они захотят делать это из-за того, что им запрещают.
По мнению эксперта, молодые люди могут начать сами изготавливать алкоголь, а также употреблять некачественные спиртные напитки.