Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво из-за экспериментальной маркировки

Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова спрогнозировала повышение цен на пиво и другие слабоалкогольные напитки из-за введения экспериментальной маркировки, написал Life.

Отмечается, что цель новой системы контроля для отслеживания товарооборота — сделать российский рынок максимально прозрачным и обеспечить качество продукции. По словам Федоровой, чтобы ввести маркировку, необходимы крупные инвестиции и операционные расходы на закупку специальной техники.

«Стоимость импортного оборудования для нанесения маркировки на продукцию может составлять от 200–300 тысяч евро до одного миллиона евро и выше на одну линию розлива. Приобретение марок, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграция информационных систем приведут к снижению эффективности производства», — пояснила специалист.

По этой причине будет расти себестоимость, произойдет ощутимое удорожание продукции в магазинах. Как считает Федорова, это приведет к сокращению рынка пива и смежных отраслей.