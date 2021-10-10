Эксперт спрогнозировал рост цен на европейскую парфюмерию в России

Цены на духи из Европы в России могут вырасти более чем вполовину. Такой неутешительный для любительниц парфюмерии прогноз в беседе с агентством «Прайм» озвучила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Она уточнила, что скачок цен может произойти в том случае, если власти решат повысить пошлины на импорт зарубежных духов в Россию. Некоторые СМИ сообщали, что такие меры могут стать ответом на действия Евросоюза по ограничению поставок российской стали.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — отметил эксперт.

Помимо этого, Долгова не исключает, что реальные цены в магазинах вырастут даже сильнее, чем предполагается размером пошлины. В ценник на духи включены еще и издержки оптовых посредников, а также надбавки розничных продавцов. Цена также варьируются в зависимости от изменений спроса. Ранее Минэкономразвития сделали прогноз, что уже до конца этого года цены на непродовольственные продукты вырастут на 7,2%.