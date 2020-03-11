Эксперт спрогнозировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько предположил, что россияне выступят за поправки в Конституцию страны. Об этом сообщило радио Sputnik.
Безпалько подчеркнул «очень высокий интерес к социальным инициативам президента и вообще к поправкам в Конституцию».
«Поэтому я думаю, что эти поправки после общероссийского голосования 22 апреля, после одобрения, будут внесены в Конституцию. Я не сомневаюсь в том, что россияне, Россия их одобрит», — заявил эксперт.
По его словам, члены парламента уже проследили за соблюдением необходимой процедуры. Совет Федерации рассмотрит внесение изменений в Конституцию 11 марта.
Ранее Госдума в третьем чтении утвердила поправки в Конституцию.