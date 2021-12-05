Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом рубля на Новый год

Декабрь по традиции не лучший месяц для российской валюты, но конкретно в текущем году нет никаких предпосылок для резкого обвала рубля. Такое мнение выразил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин в беседе с журналистами агентства «Прайм».

«Мы не ждем неприятных сюрпризов от рубля под Новый год», — заявил Кузин. Он отметил также, что россияне уже привыкли отслеживать нефтяные котировки и делать какие-то выводы. Даже тогда, когда у них нет никаких познаний о рынке и нет брокерского счета.

«Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (цены на нефть и курса рубля. — Прим. ред.) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года», — сказал он.

При этом эксперт отметил одну закономерность. Резервная закупка валюты Россией не помогла экономике страны полностью избавиться от зависимости от цен на нефть. Однако от такой зависимости, по словам эксперта, сумел освободиться рубль. Это видно, в том числе, по опыту 2018 года, когда нефть пережила серьезное падение, а российская валюта при этом оставалась стабильной.