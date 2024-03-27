Общество 27 марта 2024, 13:16 Эксперт «Спортмастера» Кумаритов: не стоит выбирать беговые кроссовки для походов

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Эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов рассказал, как выбрать обувь для походов. Она должна хорошо сидеть и надежно фиксировать стопу, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, стоит присмотреться к ботинкам, которые обеспечат сцепление с сыпучей и грунтовой поверхностью, не доставляя неудобств. Для длительного похода лучше приобрести трекинговую обувь.

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Беговые кроссовки Кумаритов посоветовал оставить для города. Они не смогут уберечь ногу от травм и влаги.