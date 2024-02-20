Общество 20 февраля 2024, 12:27 Эксперт «Спортмастер PRO» Склизков: беговые лыжи должны быть на 20 см выше роста человека

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Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков дал рекомендации по выбору экипировки для катания на беговых лыжах. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, для классического хода подойдут лыжи на 20 сантиметров длиннее роста человека. При этом размер палок должен доходить до плеча.

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Склизков также посоветовал обращать внимание на невысокие ботинки с мягкой подошвой, добавил RT.