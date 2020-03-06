Эксперт сообщил о возможном критическом уровне воды в Тоболе

«На совещании гидрологи сказали, что, возможно, к норме 5 метров 10 сантиметров — 5 метров 20 сантиметров в Кургане добавится два метра воды. Но это не точный прогноз», — заявил эксперт.

Точный результат будет объявлен на следующей недели. Тогда гидрологи сообщат о возможных зонах затопления.

Галустов также сообщил, что все может измениться, так как паводок зависит от многих факторов. Однако управление всегда готовится к критическому варианту, даже если условия благоприятные.