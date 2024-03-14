Общество 14 марта 2024, 18:27 Эксперт союза пациентов Жулев: доступ к электронной медкарте следует предоставить врачам из частных клиник

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В России следует предоставить доступ к электронной медкарте врачам из частных клиник. Такая мера необходима для удобства больных, сообщил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сегодня пациенты обращаются за медпомощью как в государственные учреждения, так и в частные клиники. При этом врач в другой поликлинике не всегда может ознакомиться с картой больного. Получение доступа станет серьезным шагом в системе здравоохранения.

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«Это намного лучше, чем мы с вами будем возить бумажки. Зачем нам электронная медицинская карта, когда нам все равно придется что-то распечатывать и возить. Бумаги, снимки и так далее», — отметил Жулев.