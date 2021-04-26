Главред издания «Архонт» Антон Бредихин заметил, что у Североатлантического Альянса до сих пор нет полноценного понимания того, что сегодня из себя представляет армия России и на что она способна. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Бредихин выразил сожаление, что руководство НАТО по отношению к российской армии руководствуется какими-то старыми методичками, которые были разработаны несколько десятков лет назад.

«Они представляют Россию времен 90-х, когда она отходила от распада Советского Союза. И, соответственно, не обладала теми видами вооружения, которые у нас есть сейчас», — отметил собеседник информагентства.

По его мнению, Соединенные Штаты больше всего боятся объединение России и Китая.

«Байден прекрасно понимает, что союз Москвы и Пекина — катастрофа для американцев», — добавил эксперт.