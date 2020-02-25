Эксперт: собравшимся в Европу россиянам не стоит бояться последствий распространения коронавируса

Барзыкин подчеркнул, что профилактика, предусмотрительность и осторожность нужны, но в разумных пределах. Он напомнил, что с РФ границ никто не закрывал, а в Европе и других странах — волнения избыточны.

«Но если они присутствуют, можно и в своей стране отдыхать», — заметил специалист.

Он обратил внимание на то, что сейчас туры в европейские страны продаются хорошо и особого спада среди туристов не наблюдается.

По данным информагентства, российское посольство в Италии посоветовало воздержаться от поездок в северные области, где выявлен коронавирус.