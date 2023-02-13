Общество 13 февраля 2023, 11:09 Эксперт Skillbox Сергей Попов назвал самые популярные IT-специальности в России

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Самыми востребованным в России в IT-сфере стали разработчики и Data Scientist. Об этом RT рассказал программный директор направления «Программирование» Сергей Попов в Skillbox.

По его словам, в 2023 году ожидается рост зарплат в IT-сфере, а также интерес компаний к начинающим специалистам и сотрудникам среднего звена. Это связано с рядом причин.

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Во-первых, импортозамещение требует от компаний разработки собственных программ, что привлечет большее количество специалистов. Кроме того, освободились места уехавших из России айтишников, которые устроились работать за границей.

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«Это может привести к росту конкуренции среди специалистов среднего звена, а соответственно, увеличению зарплатной вилки для них», —отметил Сергей Попов.