Эксперт Сизов предупредил о возможных мошеннических схемах в связи с событиями в Донбассе

Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что в связи с событиями в Донбассе могут активизироваться аферисты. Какие схемы применят мошенники, сообщила радиостанция Sputnik.

«Мы сейчас явно видим очень сильные скачки и валютного рынка, и рынка акций. Скорее всего, на фоне этого мошенники будут предлагать какие-нибудь вымышленные продукты по сбережению средств или переводу их в иностранные валюты. Это классика, которую мошенники используют в таких ситуациях», — сказал эксперт.

Также они могут предлагать различные выплаты для поддержки социально незащищенных слоев населения. Это может произойти после выступления президента и, скорее всего, анонсирования некоторых выплат для людей, проживающих в регионах недалеко от Донбасса. Мошенники будут предлагать где-то зарегистрироваться в интернете, чтобы якобы получить выплаты или субсидии от государства.

Эксперт советует россиянам перепроверять все номера, поступающие на телефон. Если на официальном государственном сайте информации о нем нет, значит это были мошенники.