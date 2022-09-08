Эксперт Сизов порекомендовал россиянам не бояться мести мошенников | 360°

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Эксперт Сизов порекомендовал россиянам не бояться мести мошенников

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Эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, который заявил, что в России телефонные мошенники не только пытаются обмануть граждан, но и мстят тем, кого не смогли ввести в заблуждение.

По словам Сизова, случаи мести мошенников встречаются крайне редко, поэтому опасаться, что именно вы станете их мишенью, не стоит. 

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"Действительно мошенникам не составляет труда использовать любой номер, но, чтобы это было местью за потраченное время, скорее всего, это единичный случай. Никакой выгоды для мошенника от того, что он будет звонить с номера человека, который над ним ранее подшутил, нет. Это могут быть единичные инциденты. Мошенник так теряет время и деньги, поэтому желание мстить кому-то у них быстро заканчивается. Скорее всего, это не станет массовым явлением", – сказал он.

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Эксперт посоветовал как можно скорее заканчивать разговор с потенциальными мошенниками, а не пытаться вести с ними беседу.

Мошенничество

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