Эксперт Синяков дал советы, как избежать обмана при покупке подержанной техники

Эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков рассказал, что во времена кризисов сервисы по продаже товаров наполнены мошенниками. О том, как избежать обмана при покупке подержанной техники, написала Lenta.ru.

По словам Синякова, ни в коем случае нельзя вносить даже частичную предоплату. Также не стоит заказывать технику через доставку.

«Не факт, что то, что приедет, будет то, что вам нужно, и хорошо, вообще, если что-то приедет. Вместо смартфона может оказаться в коробке кирпич. Или он не будет работать, или он сломается на следующий день», — объяснил эксперт.

Когда товар попал вам в руки, нужно убедиться в том, что он именно тот, который вы хотели приобрести и соответствует всем заявленным параметрам.

«Надо смотреть, чтобы не были подделки. Это уже сложнее. Но в плане iPhone — это достаточно просто, если вы не находитесь в эйфории от будущей покупки. На китайских iPhone корявые шрифты, переносы по слогам они тоже любят неаккуратные. Если это ноутбуки, надо смотреть состояние аккумулятора, чтобы он хотя бы минут 5-10 поработал — если резко падает емкость, значит, скорее всего, продают, потому что что-то с аккумулятором пошло не так. Так что предварительно надо его тестировать», — заключил Синяков.