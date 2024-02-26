26 февраля 2024, 12:39
Эксперт «Синергии» Пименов: работа во время учебы открывает разнообразные пути построения карьеры
Каждый студент сам для себя решает, стоит ли ему работать во время учебы. Однако получение такого опыта в студенческие годы открывает разнообразные пути построения карьеры, сообщил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов сайту RuNews24.ru.
По словам эксперта, студенты с опытом имеют больше преимуществ, чем новички в профессии. Благодаря работе обучающиеся в вузах получают возможность применять полученные знания на практике и постоянно повышать свои компетенции.
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«Желательно выбирать работу, которая связана с профильным образованием. Если расписание пар позволяет сочетать работу с учебой, то такое сочетание будет усиливать компетенции», — отметил Пименов.
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