Общество 26 февраля 2024, 12:39 Эксперт «Синергии» Пименов: работа во время учебы открывает разнообразные пути построения карьеры

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Каждый студент сам для себя решает, стоит ли ему работать во время учебы. Однако получение такого опыта в студенческие годы открывает разнообразные пути построения карьеры, сообщил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов сайту RuNews24.ru.

По словам эксперта, студенты с опытом имеют больше преимуществ, чем новички в профессии. Благодаря работе обучающиеся в вузах получают возможность применять полученные знания на практике и постоянно повышать свои компетенции.

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«Желательно выбирать работу, которая связана с профильным образованием. Если расписание пар позволяет сочетать работу с учебой, то такое сочетание будет усиливать компетенции», — отметил Пименов.