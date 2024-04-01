Общество 01 апреля 2024, 11:38 Эксперт Simple Визгунов посоветовал любителям энергичного по стилистике коньяка выбирать напиток с выдержкой от 3 лет

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Бренд-амбассадор группы компаний Simple по категории «коньяк» Михаил Визгунов в беседе с изданием РИАМО порекомендовал любителям энергичного по стилистике коньяка выбирать напиток с выдержкой от трех до пяти лет.

Дело в том, что в этих коньяках можно найти яркие ноты винограда, вина в сочетании с яркими нотами дуба. Традиционные по вкусу коньяки будут с выдержкой от шести лет до 13 лет.

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Визгунов также заметил, что влияние дубовой бочки в этом напитке становится очевидным.

«Если вы предпочитаете выдержанные и очень старые коньяки, то могу вам рекомендовать обратить внимание на коньяки с выдержкой от 15 лет», — добавил эксперт.