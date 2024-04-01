Общество 01 апреля 2024, 11:37 Эксперт Simple Визгунов порекомендовал новичкам попробовать коньяк VS или VSOP

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Бренд-амбассадор группы компаний Simple по категории «коньяк» Михаил Визгунов в беседе с изданием РИАМО посоветовал новичкам обращать внимание на коньяки VS или VSOP различных коньячных домов.

Примерный период, когда формируется вкус на коньяк, составляет от полугода до двух лет. В молодых коньяках VS доминирует яркая фруктовая стилистика с нотами дуба.

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«В букете коньяков VSOP ароматы дуба становятся более сдержанными и округлыми, проявляются нотки специй. Свежие фруктовые ароматы постепенно становятся округлыми и мягкими», — добавил эксперт.

Потребителю коньяка также следует усвоить, что чем длиннее послевкусие, тем длительнее выдержка напитка.