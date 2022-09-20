Эксперт Шикова рассказала родителям, как можно помочь ребенку с уроками | 360°

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Эксперт Шикова рассказала родителям, как можно помочь ребенку с уроками

Юлия Шикова: стоит вместе посчитать, сколько времени потребуется на решение заданий

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Проректор по обучению и развитию Академии «Ростеха» Юлия Шикова в беседе с Life рассказала, как помочь ребенку с уроками, чтобы этот процесс был для него безболезненным и желанным.

В первую очередь эксперт порекомендовала родителям взять школьное расписание, выписать предметы, по которым нужно сделать домашнее задание, и определить, в какие дни какие уроки стоит делать.

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«В ходе записей выяснится, что предметов, по которым домашнее задание задают „сегодня на завтра“, всего два или три, а все остальные — только один или два раза в неделю. Соответственно, эти задачи можно сделать на выходных или в свободный день, когда у ребенка больше времени», — сказала Шикова.

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Эксперт отметила, что нужно вместе с ребенком посчитать, сколько времени потребуется на решение тех или иных заданий. Можно даже включить таймер.

«Спокойное отношение к тому, что у ребенка периодически возникают сложности с пониманием того или иного предмета, их доброжелательность и вовлеченность помогут как сэкономить время выполнения домашнего задания, так и сохранить нервы себе и ребенку», — заключила проректор.

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