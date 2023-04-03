Общество 03 апреля 2023, 17:42 Эксперт Шебалин рассказал, как могут развиваться события после землетрясения на Камчатке

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Сильное землетрясение произошло на Камчатке 3 апреля, сейчас за ситуацией в регионе следят специалисты. Об этом RT рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

Он отметил, что в настоящее время магнитуду снизили до 6,6. По истечении 12 часов специалисты смогут дать первые оценки природному явлению.

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«В нашем институте есть автоматизированная система определения опасности афтершоков после землетрясений магнитудой 6,5 и выше по всему миру. Так что это землетрясение автоматически будет включено в отслеживание нашей системой», — отметил Петр Шебалин.

Эпицентр землетрясения залегал в Авачинском заливе, примерно в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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