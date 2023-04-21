Общество 21 апреля 2023, 13:24 Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков заявил, что из-за майских праздников оклад у работников не сократится

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Сотрудники, работающие на окладе, не потеряют в зарплате в период майских праздников. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Эксперт напомнил, что премиальная часть является не гарантированной выплатой и обычно выдается за достижение каких-то показателей.

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«Заработная плата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за дополнительных выходных. Их наличие в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у сотрудника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года», — процитировало издание «Свободная пресса» Ветеркова.

В том случае, если работника привлекают к труду в праздничные дни, его заработная плата за эти часы должна быть увеличена в два раза.

В текущем году майские праздники придутся на 1, 6, 7, 8, 9 мая.