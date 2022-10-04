Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков назвал особенности работы по совместительству | 360°

Общество 04 октября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков назвал особенности работы по совместительству

Читать 360tv в

Эксперт сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков перечислил условия работы по совместительству. Об этом сообщила газета «Известия».

Он уточнил, что совместителями запрещено быть несовершеннолетним, а также тем, кто работает на вредных или опасных производствах. Кроме того, ограничения есть для руководителей, спортсменов, муниципальных служащих и сотрудников следственных органов.

Реклама

Ветерков предупредил, что работа по совместительству может привести к выгоранию. Особенно, это касается людей, у которых есть проблемы с планированием времени. В такой ситуации человек будет постоянно перерабатывать и быстро устанет.

Реклама

0 0 0 0 0 0