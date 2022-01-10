Эксперт Семенов дал советы, как легче просыпаться после праздников
Эксперт компании по производству товаров для сна Гоша Семенов рассказал, как восстановить свой сон после продолжительных праздников. По словам специалиста, первое, что необходимо сделать, это исключить из рациона жареное и жирное, а также следить за нормой воды, написал Life.
Как минимум за час до сна следует отложить в сторону всевозможные гаджеты. Вместо верхнего света лучше всего зажечь свечи. По словам Семенова, это прекрасный источник теплого света, к тому же наблюдение за огнем успокаивает. Также следует убедиться в отсутствии света с улицы. Только при полной темноте в организме вырабатывается важный гормон мелатонин.
Эксперт также посоветовал не планировать занятия спортом в вечернее время. Такие тренировки лишь перевозбудят нервную систему и спровоцируют проблемы с засыпанием.
Если же вышеперечисленные советы не помогают наладить сон, можно воспользоваться ароматерапией. Запахи лаванды и мелиссы дополнительно помогут успокоиться.