Эксперт Седов объяснил, как реагировать на звонки мошенников через мессенджеры

Специалист по информационной безопасности Олег Седов прокомментировал слова старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, который заявил, что мошенники стали чаще звонить россиянам через мессенджеры. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам Седова, реагировать на звонки через мессенджеры надо точно так же, как и на обычные телефонные звонки мошенников.

«Мобильные операторы стали бороться с мошенническими звонками через свои сети. Это привело к тому, что мошенники стали искать другие пути. Теперь они звонят через мессенджеры, но ничего нового в этом нет. Во время звонка через мессенджер или просто по телефону человека пытаются запутать, чтобы он принял неадекватные решения. Тут важно помнить, что с какого бы номера ни шел вам звонок, каким бы убедительным ни был звонящий человек, все подвергайте сомнению. Требуйте доказательства легитимности звонящего», — сказал эксперт.

Он добавил, что в случае сомнений во время телефонного разговора, следует немедленно его прервать. С мошенниками в принципе нельзя вести диалог, резюмировал Седов.

Ранее агентство «Прайм» сообщило, что «трендом этого сезона» стал обман мошенниками через мессенджеры. Звонки чаще всего совершаются с иностранных номеров.