Эксперт счел избыточной мерой внеочередной техосмотр авто

Отмечается, что за неисправные тормоза, стоп-сигналы, рулевое управление, а также за неработающие дворники и фары водителям может грозить внеочередной техосмотр. На устранение неполадок автомобилистам будут давать трое суток. До этого действие диагностических карт будет приостановлено.

«Просто выпишите предписание водителю, что мы предписываем в течение трех дней устранить неисправность, поменять лампочку. <…> Но пройти техосмотр — это уже как-то вот совсем лишнее», — заметил Едрышов.