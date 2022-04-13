Эксперт Санина объяснила тонкости сопроводительного письма при трудоустройстве

Эксперт в HR-отрасли, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что сопроводительное письмо является одним из способов обратить внимание на свою кандидатуру. Об этом сообщила «Газета.ru».

Оптимальный объем письма — формат А4. В нем кандидату следует максимально интересно рассказать о себе, о своих знаниях и навыках.

«Даже если вы пишете креативный текст, стоит соблюдать определенную структуру. Обычно мотивационное письмо состоит из четырех основных блоков. В первую очередь, необходимо поприветствовать рекрутера и указать, на какую вакансию и какой компании вы откликаетесь. Далее достаточно будет добавить пару абзацев о ключевых достижениях и навыках. Следующим пунктом стоит рассказать про свою мотивацию работать в конкретной компании. В конце письма необходимо поблагодарить рекрутера и оставить несколько контактов для связи с вами», — сказала она.

Эксперт добавила, что письмо должно быть интересным и лаконичным, при этом не следует в нем дублировать факты, которые есть в резюме. При необходимости текст стоит проверить на грамотность с помощью онлайн-редакторов.