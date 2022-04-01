Эксперт Самойленко назвал альтернативу «Википедии»

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, какие ресурсы являются альтернативой «Википедии». Об этом сообщили «Известия».

Самойленко, уточнил RT, отметил такие сайты, как «Большая российская энциклопедия», «Рубрикон», «Викизнание».

«Так как спрос на качественные материалы всегда будет высок, место ушедшего сайта могут занять другие ресурсы», — пояснил он.

Также эксперт отметил, что Роскомнадзор даст «Википедии» время для исправления нарушений.