Эксперт: садоводам не стоит бояться тли и колорадских жуков в этом году
Октябрина Ганичкина, эксперт по садоводству, в беседе с ИА Nation News рассказала, что в этом году садоводам не стоит бояться нашествия тли и колорадских жуков, так как погода не располагает к их появлению.
По словам эксперта, количества вредителей уменьшилось благодаря тому, что лето выдалось влажным. Она подчеркнула, что значительно меньше стало бабочек и колорадских жуков.
«Даже бабочки меньше яиц на капусту откладывают, потому что они не летают в ливень. Колорадский жук не любит воду», — приводит слова Ганичкиной «Царьград».
Однако из-за количества осадков стало больше слизней.
Специалист дала садоводам несколько советов по борьбе с вредителями. Если у вас завелась табачная белокрылка, то растение необходимо обрызгать водой (если оно в теплице), она поможет смыть насекомых с листьев.