Эксперт: садоводам не стоит бояться тли и колорадских жуков в этом году

По словам эксперта, количества вредителей уменьшилось благодаря тому, что лето выдалось влажным. Она подчеркнула, что значительно меньше стало бабочек и колорадских жуков.

«Даже бабочки меньше яиц на капусту откладывают, потому что они не летают в ливень. Колорадский жук не любит воду», — приводит слова Ганичкиной «Царьград».

Однако из-за количества осадков стало больше слизней.

Специалист дала садоводам несколько советов по борьбе с вредителями. Если у вас завелась табачная белокрылка, то растение необходимо обрызгать водой (если оно в теплице), она поможет смыть насекомых с листьев.