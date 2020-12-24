Эксперт: рынок труда изменился на фоне пандемии

Он объяснил, что это связано с пандемией. Из-за ограничений ситуация на ранке труда заметно ухудшилась.

Также Соколов добавил, что сейчас открываются множество новых возможностей для женщин. По его словам, большинство мужчин занимают должности охранников, поэтому не хватает сотрудников в других отраслях.

«Давайте посмотрим: у нас ведь подавляющее большинство мужчин работают где? — охранниками, парковщиками. Стоит здоровый дядька в метро, масочки-перчаточки проверяет. Кому же на стройке-то работать? Вот придется тетенькам идти вместо дяденьки, дяденька же не соизволит», — пояснил эксперт.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков отметил, что россияне довольно сильно подвержены стереотипам. Из-за этого чаще всего они не готовы ничего менять в своей жизни. Например, переезжать ради более перспективной работы.

«Пока есть минимальная возможность держаться на плаву и жить на тот доход, который получают, люди все-таки достаточно инертны и не очень активно готовы менять что-то в своей жизни, менять регион проживания», — пояснил он.