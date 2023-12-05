Общество 05 декабря 2023, 16:31 Эксперт рынка труда Сафонов: инженеры, врачи и ученые будут востребованы в 2030 году

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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов назвал нецелесообразными попытки рассчитать востребованность тех или иных профессий в будущем. Однако он перечислил специальности, спрос на которые может увеличиться в 2030 году. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По мнению эксперта, долгое время востребованными будут работники в сфере инженерного профиля. Это объясняется механизацией всех процессов в обществе.

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Еще одно перспективное направление — здравоохранение. В этой сфере точно будут расти зарплаты, отметил Сафонов. По его мнению, увеличится спрос и на ученых.