Эксперт рынка ритейла Илюха рассказал, что дефицита бытовой химии в России не будет
Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха заявил, что уход из России компании Henkel Group не вызовет дефицита бытовой химии. Об этом сообщил телеканал «Ридус».
Он заявил, что в России достаточно производителей бытовой химии, но у них не получалось конкурировать с брендами Henkel Group. После ее ухода, такой шанс появится, считает Илюха.
«Так что это даже позитивный момент для рынка: уход Henkel даст доступ на полку новым производителям», — уверен он.