Общество 18 апреля 2024, 12:49 Эксперт рынка алкоголя назвал запоздалым законопроект о применении метанола

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Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий создание госреестра компаний, которые занимаются реализацией метанола.

По словам эксперта, этот законопроект следовало принять еще в 2017 году, когда произошло первое резонансное отравление метиловым спиртом.

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«Хорошо, что наводят какой-то порядок, но напомню, что первое резонансное отравление метиловым спиртом было в 2017 году, когда псевдонастойкой боярышника, производившейся нелегально на территории пионерского лагеря, отравились примерно 150 человек», — напомнил Дробиз.

Он назвал безобразием то, что решения начали приниматься лишь спустя семь лет после множества подобных случаев.