Общество 31 января 2024, 16:52 Эксперт рынка алкоголя Дробиз рассказал, что доля водки среди крепкого спирного в России составила 65%

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Водка занимает лидирующую позицию по популярности среди крепких напитков в России. Об этом НСН рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Он рассказал, что россияне довольно консервативны в отношении спиртных напитков. В целом большинство отдает предпочтение пиву. А среди крепкого спиртного лидирующую позицию всегда занимет водка, на ее долю приходится 65% покупок в сегменте.

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«Водка — главный крепкий напиток. В последние годы рынок водки у нас достаточно стабилен при том, что растет потребление ликеро-водочных изделий, коньяка, виски, рома, джина и текилы», — отметил эксперт.

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