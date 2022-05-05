Эксперт Рыкалина рассказала, какие лекарственные растения можно посадить на даче

Специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина назвала лекарственные растения, которые отлично будут расти на дачном участке. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«На даче можно посадить любые лекарственные растения, но надо понимать, что естественные условия произрастания на то и естественные, что именно там растение набирает максимальное количество пользы. На дачных участках эти растения будут не столь эффективны», — сказала она.

Рыкалина подчеркнула, что при выращивании лекарственных растений нельзя использовать минеральные удобрения. Для них подойдет только качественный навоз.

Эксперт советует при покупке семян в магазине всегда читать инструкцию по посадке растений. Например, мелкие семена надо сажать поверхностно, покрывать пленкой и стеклом, а крупные — закапывать в землю.

Покупать семена лекарственных растений можно в крупных торговых или в садовых центрах.

«В супермаркетах в садовых отделах на полках с овощами, где лежит зелень, продается много свежесрезанных побегов мяты. Я видела также розмарин, тимьян и лемонграсс, который в суп том ям кладут. С ним получаются классные лимонады. Это все можно купить в побегах и укоренить — это происходит очень легко. Тот же базилик просто ставится в воду, и он прекрасно дает корни — можно не возиться ни с семенами, ни с приобретением», — заключила Рыкалина.