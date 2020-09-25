Эксперт: российскую экономику ждет спад осенью
Экономист Никита Кричевский рассказал, что осенью будет спад экономики в стране даже без ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщила НСН.
По его словам, дело в первую очередь в подавленном моральном состоянии россиян, в том числе и предпринимателей. Именно это негативно повлияет на экономику.
«Когда-то автор немецкого экономического чуда Людвиг Эркхардт сказал, что экономика — это на 50% психология. В нашем случае это даже больше», — заключил Кричевский.