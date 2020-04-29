Эксперт: российские предприятия не любят увольнять работников
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заверил ИА НСН, что отечественные предприятия не любят увольнять своих сотрудников, поэтому стране безработица не грозит.
По словам специалиста, кризис 90-х и 2008–2009 годов выработал в России специфический механизм приспособления. Его суть в том, что российские предприятия реагируют на подобные передряги попытками сократить рабочее время и снизить зарплату.
«Российские предприятия не любят увольнять работников», — обратил внимание собеседник информагентства.
Он заметил, что еще до начала нынешних проблем, вызванных коронавирусом, уровень безработицы в России находился на уровне 4,5%. Это крайне низкий показатель даже по международным меркам.