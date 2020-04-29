Эксперт: российские предприятия не любят увольнять работников

По словам специалиста, кризис 90-х и 2008–2009 годов выработал в России специфический механизм приспособления. Его суть в том, что российские предприятия реагируют на подобные передряги попытками сократить рабочее время и снизить зарплату.

«Российские предприятия не любят увольнять работников», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он заметил, что еще до начала нынешних проблем, вызванных коронавирусом, уровень безработицы в России находился на уровне 4,5%. Это крайне низкий показатель даже по международным меркам.