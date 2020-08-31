Эксперт: россияне стали покупать больше дешевого алкоголя

Он уверен, что россияне не стали пить меньше. Они просто начали выбирать более дешевые напитки.

«Люди стали экономить: если они раньше покупали более дорогие напитки, то сейчас — дешевле. Там может быть больше в литрах, но дешевле по цене», — заключил Шапкин.