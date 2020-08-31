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    31 августа 2020, 16:08

    Эксперт: россияне стали покупать больше дешевого алкоголя

    Дарья Морозова

    Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал данные о том, что в России снизился средний чек в алкомаркетах. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он уверен, что россияне не стали пить меньше. Они просто начали выбирать более дешевые напитки.

    «Люди стали экономить: если они раньше покупали более дорогие напитки, то сейчас — дешевле. Там может быть больше в литрах, но дешевле по цене», — заключил Шапкин.

    Новости SMI.FM