  • Эксперт: россияне недополучают положенный объем тепла в дома

    27 ноября 2019, 18:34

    Артур Блянихов

    Эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ, руководитель Ассоциации советов домов Юлия Белехова рассказала ИА НСН, что россияне получают лишь половину положенного объема тепла в свои дома.

    Белехова обратила внимание на плачевное состояние, в котором находятся отопительные трубы.

    «Если у нас с вами процесс износа более 70-80 процентов труб, мы понимаем сегодня, что при транспортировке тепла от котельной до конечного потребителя половиной этого тепла мы с вами отапливаем улицу», — заметила эксперт.

    Исходя из этого, она обозначила необходимость ввести ответственность за эти пробелы и четко контролировать качество труб.