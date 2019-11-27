Эксперт: россияне недополучают положенный объем тепла в дома
Эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ, руководитель Ассоциации советов домов Юлия Белехова рассказала ИА НСН, что россияне получают лишь половину положенного объема тепла в свои дома.
Белехова обратила внимание на плачевное состояние, в котором находятся отопительные трубы.
«Если у нас с вами процесс износа более 70-80 процентов труб, мы понимаем сегодня, что при транспортировке тепла от котельной до конечного потребителя половиной этого тепла мы с вами отапливаем улицу», — заметила эксперт.
Исходя из этого, она обозначила необходимость ввести ответственность за эти пробелы и четко контролировать качество труб.