Эксперт: россияне не откажутся от новогоднего визита Деда Мороза к детям из-за пандемии

В канун Нового года Дед Мороз навестит детей, несмотря на пандемию коронавируса. Встречи с зимним волшебником, скорее всего, пройдут на улице.

Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор заметила в беседе с радио Sputnik, что лишать своих детей праздника родители не захотят.

«Люди, естественно, будут приглашать Деда Мороза. <…>Это, скорее всего, будут встречи на улице», — сказала она.

Моор заметила, что домой сказочного персонажа позовут в том случае, если «болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза». При этом маску зимнему волшебнику надевать не нужно.

«Дед Мороз в маске — это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, от массовых поздравлений онлайн российские Деды Морозы отказались: при таком варианте не видна реакция детей, нет возможности обнять их и «сказать что-то на ушко».

«Это чужеродно. Что-то где-то дедушки записывают, но онлайн не заменит настоящего общения», — сказала Зинаида Моор.

Желания у детей, считает она, в 2020 году тоже будут немного другими. Не исключено, что Деду Морозу, своим родным и близким маленькие россияне попросят здоровья.