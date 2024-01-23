Общество 23 января 2024, 12:50 Эксперт Роспотребнадзора Раева призвала не увлекаться диетами от фитнес-блогеров

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Неправильное питание и использование советов от фитнес-блогеров могут привести к ожирению. Об этом сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в беседе с «Абзацем».

Она напомнила, что зачастую причина лишнего веса кроется в малоподвижном образе жизни и стрессе. Однако опасность представляют и различные марафоны по похудению.

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«Любая диета должна быть сбалансированной, обеспечивать организм необходимыми витаминами и микроэлементами», — отметила эксперт.

В связи с этим она призвала слушать специалистов, а не блогеров.