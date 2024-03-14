Общество 14 марта 2024, 11:59 Эксперт Роспотребнадзора Павлов: открытые бутылки вина не рекомендуется хранить долго

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Открытые бутылки вина не рекомендуется хранить долго, это негативно влияет на вкусовые качества напитка. Об этом рассказал зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, также такое хранение может стать причиной различных процессов в вине, которые будут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Самой приемлемой для хранения напитка считается комнатная температура, сообщили «Известия».

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«Приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Эти базовые вещи позволят обеспечить качество и безопасность», — добавил Павлов.