14 марта 2024, 11:59
Эксперт Роспотребнадзора Павлов: открытые бутылки вина не рекомендуется хранить долго
Открытые бутылки вина не рекомендуется хранить долго, это негативно влияет на вкусовые качества напитка. Об этом рассказал зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1».
По словам эксперта, также такое хранение может стать причиной различных процессов в вине, которые будут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Самой приемлемой для хранения напитка считается комнатная температура, сообщили «Известия».
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«Приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Эти базовые вещи позволят обеспечить качество и безопасность», — добавил Павлов.
Роспотребнадзор
Алкоголь
Вино
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